Sarà un Lunedì dell’Angelo speciale in Serie B. Tra i cadetti si gioca. Eccome se lo si fa. In campo la 34esima giornata. Turno di stop per il Crotone che però vivrà momenti di tensione come se fosse sul rettangolo di gioco. Perché, anche se sul divano di casa, per i pitagorici ci sarà da soffrire. Bisogna sperare in un passo falso di tutte le dirette concorrenti alla salvezza. A partire dal Venezia e dal Livorno di scena rispettivamente ad Ascoli e Foggia. Potrebbe chiudere il discorso permanenza , invece, il Cosenza che al Marulla ospiterà lo Spezia in piena bagarre playoff. Una sfida speciale. Una gara del cuore per David Okereke. Uno de gli straordinari protagonisti della cavalcata che nella passata stagione portò la formazione silana in B. Per lui sarà la prima volta a Cosenza da avversario. Fischio d’inizio alle 21:00. Arbitra il signor Fabio Piscopo di Imperia.