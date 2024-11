Termina anzitempo l’avventura di Gianluca Litteri con il Cosenza: l'attaccante siciliano dopo appena 15 presenze e nessun gol con la maglia rossoblù raggiunge gli uomini di mister Centurioni in Serie C, a Padova, visti i problemi fisici di Mokulu. Le parti si sono accordate per un prestito secco di 6 mesi.



Litteri nelle ultime settimane è stato soggetto a pesanti critiche da parte dei tifosi silani per lo scarso rendimento in campo, in particolare dopo la sconfitta casalinga contro il Pordenone per 1-2. La dose è stata poi rincarata dalla moglie del calciatore, che nel post-gara, prendendone le difese, si era lasciata sfuggire qualche parola di troppo nei confronti degli stessi detrattori in una storia su Instagram, esprimendo tutto il proprio disappunto.



Tocca ora a Trinchera andare a caccia del giusto sostituto che possa garantire a Braglia una valida alternativa tecnico-tattica a Riviere.