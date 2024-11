Stasera il Cosenza a Parma cercherà il riscatto per voltare subito pagina dopo il ko casalingo maturato con la Sampdoria nel giorno del centenario. Il calendario non gioca certo a favore dei Lupi, considerando che i ducali guardano tutti dall’alto verso il basso. La capolista è un rullo compressore, ma Caserta ha intenzione di giocarsela fino in fondo così come ha dimostrato nelle ultime settimane. Nel settore ospiti 536 tifosi nonostante il giorno lavorativo. La prevendita per il derby, infine, va a gonfie vele: si viaggia verso il sold-out, 800 i tagliandi concessi ai fan del Catanzaro.

Zuccon non convocato

Punto interrogativo sulla formazione. I convocati, pubblicati ieri in serata dal club, poco lasciavano trapelare sulle intenzioni del tecnico. Di sicuro, davanti a Micai, torneranno ad agire in coppia Venturi e Camporese. Sulle fasce confermati Gyamfi e Frabotta. Non vanno però scartate delle rotazioni in vista del derby di domenica con il Catanzaro: la partita dell’anno. A centrocampo Calò, dopo l’assist di venerdì sera, spinge per partire dall’inizio e non è escluso che a distanza di mesi possa comparire di nuovo nell’undici titolare. L’alternativa è Voca e a fargli spazio sarà Zuccon, non convocato perché febbricitante. In attacco, questa volta Forte dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina. Tutino fungerebbe da centravanti, con cinque calciatori in ballottaggio per tre maglie. Sulla trequarti, infatti, premono Marras, Antonucci, Mazzocchi, Canotto e Florenzi.

Le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Coulibaly; Cyprien, Hernani; Main, Bernabè, Benedyczak; Bonny. A disp.: Corvi, Turk, Balogh, Di Chiara, Zagaritis, Hainaut, Sohm, Camara, Mihaila, Charpentier, Colak, Partipilo

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Voca, Praszelik; Marras, Antonucci, Mazzocchi, Tutino. A disp.: Marson, Lai, Barone, Occhiuto, D’Orazio, Calò, Voca, Florenzi, Canotto, Forte, Crespi, Novello. All.: Caserta

ARBITRO: Volpi di Arezzo