Nella dodicesima giornata del campionato di Serie B, gli occhi del calcio calabrese sono tutti puntati sullo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, dove alle 20.30 di stasera, i padroni di casa rossoblù ospiteranno gli amaranto. Una sfida che si preannuncia già spettacolare dal punto di vista prettamente sportivo e che sarà arricchita anche da una buona cornice di pubblico. Al Marulla si sfioreranno le 10mila presenze.

Il derby catalizzerà oggi l'attenzione del calcio di Calabria, mentre domani il Crotone ospiterà allo Scida il Monza. Per gli squali un match importante, che vedrà la squadra allenata da Pasquale Marino, quasi costretta al successo per cercare di scalare la classifica e lasciare le retrovie. I pitagorici sono reduci dal Ko all'ultimo secondo del match giocato in casa del Frosinone, mentre di contro c'è il Monza, guidato in panchina dall'ex Giovanni Stroppa, che ha conquistato due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro gare.

Le probabili formazioni

IL DERBY - Cosenza-Reggina (sabato ore 20.30)

Cosenza (3-5-2): Vigorito; Venturi, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Florenzi, Corsi; Gori, Caso. A disp.: Saracco, Matosevic, Minelli, Panico, Vallocchia, Gerbo, Sy, Pandolfi, Millico, Sueva, Kristofferson. All.: Zaffaroni

Reggina (4-4-2): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Montalto, Galabinov. Allenatore: Aglietti. A disposizione: Micai, Aglietti, Adjapong, Lakicevic, Liotti, Regini, Gavioli, Bianchi, Cortinovis, Laribi, Denis, Menez, Tumminello.

QUI SQUALI - Crotone-Monza (domenica ore 16.15)

Crotone(3-5-2): Contini; Nedelcearu, Canestrelli, Paz; Molina, Zanellato, Vulic, Donsah, Sala; Maric, Mulattieri. All.: Marino

Monza(3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Pirola; Pereira, Colpani, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Gytkjaer, D'Alessandro. All.: Stroppa