Il portiere classe ’94 si lega ai rossoblù per altre due stagioni

Dopo i rinnovi di Idda e Bruccini, il Cosenza blinda anche l’estremo difensore Umberto Saracco per altre due stagioni, battendo così la concorrenza di club importanti come Venezia e Catanzaro che lo corteggiavano da settimane.

Il portiere di scuola Torino, nato a Moncalieri (To) il 10 aprile 1994, nella stagione appena conclusa ha disputato 13 partite, di cui 11 in campionato e 2 in Coppa Italia.

In rossoblù da luglio 2014, Saracco ha firmato un contratto biennale che lo porterà ad indossare la maglia del Cosenza fino al 30 giugno 2021.