La formazione pitagorica costruisce almeno 10 palle gol ma ad esultare è il Livorno. Decide Benardini. Pitagorici diciottesimi in classifica

LIVORNO – L’anticipo della settima giornata di Serie B alla fine sorride al Livorno. Non al Crotone che avrebbe meritato almeno un punto nella trasferta toscana. I pitagorici di Drago sciupano più o meno dieci palle gol, tre consecutive quelle divorate in una sola azione: palo colpito da Vantaggiato in girata acrobatica, un doppio legno timbrato da Ciano e Beleck in rapida sequenza. Più cinico il Livorno. Ai padroni di casa basta e avanza il timbro di Bernardini per volare in seconda posizione in classifica. Solo rimpianti, gli ennesimi, per i calabresi, adesso naufragati addirittura al 18esimo posto della graduatoria.