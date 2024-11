I pitagorici mettono in tasca un punto sul gong grazie al rigore concesso dall’arbitro negli ultimi istanti di gioco. Penalty trasformato da un freddissimo Ciano

CROTONE - Nella quinta giornata di Serie B, allo stadio “Ezio Scida” finisce in pareggio tra Crotone e Catania di Sannino. Un pareggio che sa di impresa per la compagine di Drago e di beffa per i rossazzurri. Il gol pitagorico del definitivo 1-1 è arrivato, infatti, nel corso dell’ultimo minuto di gioco su calcio di rigore. Gol del vantaggio siciliano firmato da Calaiò. (ab)