Arrivano tre punti d’oro per gli uomini di mister Stroppa passati subito in svantaggio ma capaci di un incredibile ribaltone

Il Crotone strapazza letteralmente il Venezia e sale a quota 37 punti in classifica, mettendo mezzo piede avanti per la conquista della permanenza nella serie cadetta.

Primo tempo che finisce in parità

Eppure l’inizio di gara non è certo dei migliori per gli squali: al minuto 15’ l’arbitro assegna un calcio di rigore ai locali per il fallo in area su Domizzi che dal dischetto non si fa ipnotizzare da Cordaz. Ma il vantaggio del Venezia dura appena sei minuti, giusto il tempo per i rossoblù di prendere le misure e il Crotone pareggia con il gran destro da fuori area di Barberis.

Crotone strepitoso nel secondo tempo

Nella ripresa pronti, via e gli ospiti trovano senza troppi convenevoli la rete del sorpasso con Ahmad Benali (3’), su assist di Molina. Al 10’ arriva il terzo gol del Crotone con la pregevole conclusione di Zanellato all’incrocio dei pali. Il sigillo finale del 4-1 lo mette Benali per la sua personale doppietta. E il Crotone centra a Venezia tre punti fondamentali per la lotta salvezza.

Venezia – Crotone 1-4

VENEZIA: Vicario; Coppolaro, Modolo, Domizzi; Lombardi, Pinato (54’ Besea), Segre (67’ St. Clair), Schiavone, Zampano; Rossi (57’ Vrioni), Bocalon. A disp: Facchin (GK), Lezzerini (GK), Fornasier, Suciu, Zigoni, Zennaro, Mazan, Cernuto, Soldati. All. Cosmi

CROTONE: Cordaz; Curado, Vaisanen, Marchizza; Sampirisi (73’ Miki?), Benali, Barberis (61’ Rohden), Zanellato, Molina; Pettinari (69’ Machach), Simy. A disp: Festa (GK), Cuomo, Spolli, Firenze, Tripaldelli, Kargbo, Gomelt, Mraz, Valietti. All. Stroppa

ARBITRO: Giua di Olbia

MARCATORI: 16’ Domizzi su rigore (V), 22’ Barberis (C), 48’ e 71’ Benali (C), 55’ Zanellato (C)

AMMONITI: 18’ Rossi (V), 27’ Sampirisi (C), 42’ Barberis(C), 73’ Schiavone (V), 82′ Bocalon (V)