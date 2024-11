L'ultima sconfitta contro il Palermo avrebbe aperto una sorta di riflessione all'interno della società rossoblu. Alcuni rumors indicherebbero anche tre potenziali sostituti, ma ancora non c'è nulla di concreto

Si fanno intensi i rumors che indicherebbero un probabile cambio d'allenatore per il Crotone: dopo la sconfitta rimediata a Palermo, sembrerebbe traballare la panchina di Giovanni Stroppa. In sette gare di campionato di Serie B, i pitagorici hanno totalizzato 7 punti, con due vittorie contro Foggia e Livorno, un pareggio contro il Brescia, e quattro sconfitte contro Cittadella, Hellas Verona, Pescara e l'ultima di domenica sera contro i rosanero di Roberto Stellone. Proprio quest'ultimo match avrebbe aperto una sorta di riflessione all'interno della società, anche se al momento non ci sono notizie certe.

Sempre gli stessi rumors porterebbero anche a due probabili sostituti che potrebbero allenare il Crotone: il primo è Walter Zenga, che conosce già l'ambiente avendo già allenato la squadra da dicembre 2017 a fine campionato; l'altro nome che circola porterebbe a Massimo Oddo, ex allenatore di Genoa, Pescara e Udinese, già accostato precedentemente alla panchina rossoblu. Ce ne sarebbe addirittura un terzo, che porterebbe a Ivan Juric, ex giocatore e tecnico che ha traghettato il Crotone in Serie A.