Seconda giornata del campionato di Serie B di basket. In un girone D molto equilibrato sono in tre a guidare la classifica: Pozzuoli, prossimo ostacolo per la Pallacanestro Viola Reggio Calabria, Molfetta e Bisceglie. Primi successi anche per Avellino, Salerno e Agrigento, che schianta Formia con un perentorio 101-43.

Serie B, girone D: giornata 3

Virtus Cassino-PSA Sant’Antimo 60-62

Monopoli-Ragusa 85-92

Ruvo di Puglia-Agrigento 81-77

Bisceglie-Avellino 89-67

Formia-Forio 68-64

Molfetta-Torrenova 70-73

Viola Reggio Calabria-Pozzuoli 78-79

Taranto-Salerno 82-76

Classifica

Pozzuoli e Bisceglie 6, Molfetta, Torrenova, Ragusa, Forio e Ruvo di Puglia 4, Viola Reggio Calabria, Salerno, Monopoli, Avellino, Sant’Antimo, Agrigento, Taranto e Cassino 2, Formia 0.

Prossimo turno