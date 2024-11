Ore di attesa in casa Crotone. Domani contro l’Ascoli – fischio d’inizio alle ore 15 allo Scida - i pitagorici si giocheranno la permanenza in cadetteria all'ultima di campionato. Una partita quindi da non sbagliare a tutti i costi.

Stroppa presenta la gara

«Domani possiamo raccogliere quello che questa squadra ha fatto nel corso della stagione. È chiaro che le aspettative erano tante, non siamo riusciti a mantenerle, però poi siamo ripartiti alla grande. Ora c’è una gara da disputare, la squadra è concentrata e motivata a portare a casa il risultato, quindi altri discorsi non ce ne sono», ha dichiarato il tecnico incontrando i giornalisti al termine della rifinitura mattutina allo Scida.

Per la gara di domani società e squadra confidano nel sostegno del pubblico delle grandi occasioni. «Ho una bella fotografia della gara col Benevento e della spinta che i tifosi hanno trasmesso in dieci contro undici. Anche domani l’entusiasmo, il feeling tra squadra e pubblico è sicuramente un qualcosa in più».

Non può mancare poi una battuta sugli avversari di domani. «Hanno un’identità ben definita, giocano molto bene in verticale – ha dichiarato Stroppa -. Giocherà gente più motivata. Sarà quindi una partita ancor più da temere e da portare sui binari giusti perché quando si gioca spensierati si fanno le partite migliori».

Tutti convocati

Infine buone notizie arrivano dall’infermeria. Contro l’Ascoli, infatti, il tecnico rossoblù potrà contare su tutti gli effettivi – eccezion fatta per l’infortunato Curado - dopo aver pienamente recuperato Spolli, Pettinari e Rohden. Prenderà parte al ritiro anche lo squalificato Golemic per stare vicino ai compagni.