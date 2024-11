È stato un Natale di lavoro per la Reggina che ha proseguito la preparazione in vista della gara con la Reggiana nel lunch match di serie B. La squadra amaranto si è ritrovata ieri mattina al Centro Sportivo Sant’Agata. Dopo il riscaldamento in palestra, De Rose e compagni hanno svolto esercitazioni tattiche con il pallone. La seduta di allenamento si è conclusa con una partita 11 vs 11 a campo ridotto.



Charpienter, Faty e Marco Rossi stanno proseguendo il proprio percorso di riabilitazione, effettuando esercizi differenziati, mentre sono sotto costante monitoraggio le condizioni di German Denis. Al termine della rifinitura di stamane, la squadra è partita in direzione Reggio Emilia dove domani al Mapei Stadium sfiderà la squadra allenata da Massimiliano Alvini.

Il pareggio del Menti ha lasciato un po’ di amaro in bocca soprattutto a Plizzari, bersaglio di critiche sui social che lo hanno indotto a chiudere il proprio account su Instagram. Non è escluso che Baroni concederà all’ex Milan un turno di riposo per lasciare posto tra i pali a Guarna. A dirigere l’incontro sarà Amabile della sezione di Vicenza. Fischio d’inizio alle 12:30.