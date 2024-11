Non si ferma la corsa della Serie B, con tre turni previsti fino a fine 2023, che domani sera aprirà con l’anticipo tra Spezia e Bari il diciassettesimo turno. Calendario fitto che prevede anche un turno infrasettimanale, che porterà al giro di boa stagionale… e ai primi bilanci. Un calendario che al Marulla metterà di fronte al Cosenza di Caserta la capolista Parma in una gara complicatissima. In zona promozione il Venezia attende in casa un Sudtirol in crisi di risultati e di gioco, mentre il Como sarà impegnato nel derby con il Brescia. Impegno lontano dal Ceravolo anche per il Catanzaro di Vivarini che dovrà vedersela al Del Duca con l’Ascoli.

Cosenza, sfida delicata con il Parma

Le tre sconfitte consecutive hanno minato le certezze e stressato l’ambiente intorno al Cosenza che in poche settimane è passato dalla zona play-off a guardarsi le spalle per non essere risucchiato nella bagarre della sfida salvezza. Sabato al Marulla arriva la capolista Parma, di certo una delle squadre più accreditate al salto di categoria, che proverà a conquistare l’intera posta in palio.

I rossoblù che dovranno fare a meno degli infortunati Canotto e Marras e degli squalificati Praszelik e Calò proveranno ad invertire la tendenza delle ultime settimane e ritrovare quel risultato utile a rasserenare l’ambiente… e salvare la panchina di Fabio Caserta, che al momento non sembra in discussione. Sette i precedenti tra Cosenza e Parma in Calabria. Il bilancio è favore dei calabresi che hanno conquistato quattro vittorie, un pareggio, e due vittorie per gli emiliani: l’ultima ad aprile del 2022.

Catanzaro, ad Ascoli per il poker di vittorie

Una trasferta ostica su un campo difficile come il De Duca di Ascoli (16.15) per il Catanzaro di Vivarini che vuole continuare la striscia positiva iniziata con la vittoria del derby con il Cosenza dello scorso 26 novembre, e proseguita con i successi a Palermo ed in casa contro il Pisa.

Nonostante le assenze il tecnico giallorosso punta ad ottenere il massimo dalla trasferta nelle Marche, di fronte una squadra che nonostante il cambio in panchina si trova relegata al penultimo posto in classifica con 13 punti e con ben cinque sconfitte subite negli ultimi sei turni di campionato. Bilancio negativo per i calabresi nella sfida con i bianconeri che hanno ottenuto 8 vittorie in tredici precedenti. Due i pareggi e due le vittorie calabresi: l’ultima firmata da una rete di Madonia nel campionato di Lega Pro 2013-2014.

Le altre partite

Oltre alle due sfide delle calabresi sei le sfide previste per il pomeriggio di sabato, con il programma del diciassettesimo turno che si chiuderà domenica con il posticipo tra Lecco e Ternana. Attesa per il derby lombardo tra Brescia e Como, con le rondinelle in fase di miglioramento e i lariani quarti e lanciatissimi in classifica. Proverà a tornare al successo il Venezia al Penzo contro il Sudtirol, dopo lo stop di Cremona. In zona play-off spicca lo scontro tra Modena e Cittadella, rispettivamente quinta e sesta in classifica. Obiettivo tre punti per la Cremonese di Stroppa che attende allo Zini la Feralpisalò. Punti importanti in palio per la classifica nelle sfide tra Reggiana e Sampdoria e Palermo e Pisa. A chiudere la diciassettesima giornata la gara in zona salvezza tra Lecco e Ternana prevista per domenica pomeriggio (16.15).