Cinque calciatori del Cosenza, quattro della Reggina e due del Crotone. Sulla top-11 calabrese di Serie B influisce la vittoria dei rossoblù silani nel derby infuocato del “San Vito-Gigi Marulla”. In panchina si accomoda invece Marco Zaffaroni, alla guida di un collettivo su cui qualche settimana fa nessuno avrebbe puntato un centesimo. Il modulo di riferimento scelto per questa settimana è il 4-3-1-2.

Tanta Reggina in difesa

Micai prende posto tra i pali grazie agli straordinari compiuti nel primo tempo contro il Frosinone. Il pipelet amaranto è in buona compagnia. A destra Lakicevic ha tenuto a bada un pericolo pubblico del calibro di Garritano, mentre Cionek ha ribadito di essere in grande condizione e pronto ad una stagione super. Completano il reparto Vaisanen e Corsi. Il primo guida con una tranquillità disarmante la retroguardia dei Lupi, il secondo è stato adattato a sinistra per la seconda gara consecutiva. Ha dato, tuttavia, un bel contributo alla vittoria della squadra di cui è capitano.

A centrocampo comanda il Cosenza

La linea mediana salta fuori tutta dal derby. Cabina di regia affidata a Carraro, match winner di una sfida giocata su ritmi intensi per 90’. La magia su calcio piazzato è scaturita da una punizione conquistata da Eyango. Il giovane centrocampista scuola Genoa è entrato nella ripresa ed ha cambiato volto ai duelli nella zona nevralgica del campo. Fa il suo ingresso nella nostra top-11 anche Benali: grande qualità la sua.

Dalla cintola in su fantasia e velocità

A Laribi viene affidata la casacca numero dieci e la posizione di trequartista. Dal 1’ del secondo tempo ha cambiato letteralmente volto al match, in più è anche andato vicino al gol. Il tandem offensivo, infine, è composto da Kargbo (migliore in campo nonostante il ko del Crotone) e Millico, calciatore per cui vale lo stesso discorso fatto in precedenza per Laribi.