Il mercato della Serie B si accende. Se, da un lato, la Reggina prepara le proprie mosse, le altre compagini della B non stanno a guardare. Il colpo del giorno sembra sia pronto a metterlo a segno il Crotone: i pitagorici sarebbero vicini a Nikolas Spalek, trequartista del Brescia, pronto a sbarcare in Calabria a titolo definitivo.

Il mercato in casa pitagorica vede gia con le valige in mano Benali e Molina, il primo, ex capitano dei pitagorici, è vicino al Brescia mentre l'esterno piace a Pisa e Benevento. Alla società del presidente Vrenna interesserebbe anche il difensore Filippo Delli Carri, di proprietà della Juventus e attualmente alla Salernitana in prestito mentre in attacco piace Patrick Ciurria del Monza

Il Cosenza, invece, continua a seguire, come anticipato da LaC News 24, la punta Simone Mazzocchi della Ternana. Si muovono anche le big: per il Pisa occhi puntati sull'ex rossoblù La Mantia, chiuso in Serie A da Pinamonti e Cutrone nell'Empoli. Mercato, poi, reso vivo anche dai tanti svincolati che sperano di rientrare sulla giostra nella finestra di riparazione.

Fra di loro, infatti, vi è anche Sebastian Giovinco, reduce dalle esotiche esperienze in Arabia Saudita e Canada. L'ex fantasista di Parma e Juventus ha spiegato al Corriere dello Sport: «Sto aspettando che qualcosa si muova. Per il momento non ho offerte. Se non riuscirò a tornare in Serie A direttamente, aspetterò una stagione passando per la B. Non è mica una vergogna».