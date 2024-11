La Serie B parte da Reggio Calabria. Nella cornice dell'Arena dello Stretto si alza il sipario sulla prossima stagione del campionato cadetto. La presentazione dei calendari dalle 20:30.

Sul palco le parole di Mauro Balata, Felice Saladini e Marcello Cardona precedono l’inizio delle attività di sorteggio del calendario.

Sorteggi prima giornata

Ascoli-Ternana

Benevento-Cosenza

Brescia-Sudtirol

Cittadella-Pisa

Como-Cagliari

Modena-Frosinone

Palermo-Perugia

Parma-Bari

Spal-Reggina

Venezia-Genoa

La seconda giornata

Ascoli-Spal

Bari-Palermo

Cagliari-Cittadella

Cosenza-Modena

Frosinone-Brescia

Genoa-Benevento

Perugia-Parma

Pisa-Como

Sudtirol-Venezia

Ternana-Reggina

Come annunciato oggi da Marcello Cardona, le prime due giornate in trasferta per la Reggina: Spal e Ternana

La terza giornata

Benevento-Frosinone

Cittadella-Venezia

Como-Brescia

Modena-Ternana

Palermo-Ascoli

Parma-Cosenza

Pisa-Genoa

Reggina-Sudtirol

Spal-Cagliari

Prima interna con la matricola Sudtirol per la Reggina. Duro anche l’inizio del Cosenza: Benevento, Modena e Parma.

Il resto del sorteggio

Per la Reggina altra gara al Granillo: c’è il Palermo. Cosenza al Marulla con il Bari nella quinta giornata. Sesto turno: Reggina-Cittadella. Il derby Reggina-Cosenza arriva all’8a giornata.

Parla Guarascio: «Questo campionato sarà una sorta di A2, ci stiamo organizzando consapevoli di quella giornata in cui abbiamo ventimila tifosi (nel playout con il Vicenza, ndr». La Calabria ha calore, quest’anno vogliamo fare un campionato un tantinello migliore». Reggina-Genoa alla dodicesima, Cosenza-Palermo alla tredicesima.