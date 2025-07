Stilato il calendario del campionato cadetto che inizierà il 23 agosto. Per i giallorossi prima giornata in casa, poi trasferta a La Spezia. Alla terza arriva la Carrarese, alla quarta sfida alla Reggiana

Sarà il Sudtirol il primo avversario del Catanzaro nel campionato di Serie B 2025-2026. La squadra allenata da Alberto Aquilani inizierà il suo terzo torneo consecutivo in cadetteria sabato 23 agosto, allo stadio “Ceravolo”.

Nella seconda giornata i giallorossi saranno impegnati in trasferta a La Spezia, poi torneranno in casa per affrontare la Carrarese. Alla quarta giornata trasferta a Reggio Emilia contro la Reggiana.

Il calendario della Serie B è stato compilato questa sera a Mantova. Nella prima giornata spicca Venezia-Bari, uno degli incontri più attesi. La Sampdoria riceverà il Modena, il Palermo ospiterà la Reggiana e il Monza, appena retrocesso, inizierà contro il Mantova. Completano il turno Empoli-Padova, Frosinone-Avellino, Pescara-Cesena, Spezia-Carrarese ed Entella-Juve Stabia.

Tra le squadre con l’avvio più complesso ci sono proprio Bari e Reggiana. I pugliesi, dopo il debutto a Venezia, affronteranno Monza, Modena e Sampdoria. Gli emiliani, invece, se la vedranno con Palermo, Empoli, Juve Stabia, Catanzaro e Sudtirol nelle prime cinque giornate.