Archiviata la trasferta di Bolzano da dove le Aquile, alla fine dei conti, sono tornate con un buon punto, in casa Catanzaro si è iniziata preparare la prossima gara contro il Pisa. Un match importante contro una squadra forte e lanciatissima verso la Serie A, infatti al momento staziona in seconda posizione con 46 punti, a tre lunghezze dalla vetta occupata dal Sassuolo, a + 7 dallo Spezia che insegue.

La squadra allenata dall’ex campione del mondo 2006 Pippo Inzaghi scenderà in Calabria con l’intento di racimolare punti, ma non sarà contro Iemmello e compagni.

Per la società giallorossa invece ora ci sono diversi nodi da sciogliere sul fronte del mercato. Oggi è arrivata l’ufficialità della cessione di Koutoupias al Frosinone. La formula è quella del prestito, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni non dichiarate, ma che probabilmente riguarderanno un numero minimo di presenze e/o la permanenza in serie B della squadra della famiglia Stirpe. È il terzo giocatore che parte dal capoluogo di regione calabrese, ma questo era già in programma visto il soprannumero nella rosa che ha iniziato il campionato. Mentre per il momento nulla si muove in entrata.