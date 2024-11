Il giocatore giallorosso è intervenuto durante la puntata del format calcistico 11 in Campo: «Dispiace molto per la pesante sconfitta contro il Parma. Dispiace soprattutto per i tifosi che nonostante il risultato sono stati meravigliosi»

Dimitrios Sounas, centrocampista del Catanzaro, è intervenuto nella puntata del format calcistico di LaC “11 in Campo” e ha provato a dare una spiegazione su quanto accaduto nella partita di domenica scorsa contro il Parma dove le Aquile hanno subito una pesante sconfitta prendendo 5 gol. «Dispiace molto per il risultato – afferma -, abbiamo sbagliato delle cose su cui in queste settimane di preparazione abbiamo lavorato tanto. Dispiace soprattutto per i tifosi che nonostante il risultato sono stati meravigliosi fino all’ultimo secondo». Ma è convinto che i giallorossi non siano quelli visti contro la squadra emiliana: «Non perderemo la nostra fiducia. Torneremo a fare ciò che ci compete e a giocare il nostro calcio per riuscire a racimolare più punti possibile».

Il Parma, mettendo da parte il risultato, ha dimostrato di essere tra le squadre più forti della categoria su tutti i fronti. Domenica prossima il Catanzaro dovrà affrontare il Bari in trasferta, club che rientra nel circolo dei big di Serie B. Un altro incontro importante per i giallorossi che con certezza dovranno affrontare il match in maniera, se non differente, almeno più attenta. «Quando giochi queste partite devi essere concentrato, attento e tatticamente perfetto nei 90 minuti», ha continuato il greco.

Nelle ultime due gare il Catanzaro ha subito 8 reti. Sicuramente tornare a non prendere gol e portare punti a casa da Bari sarebbe buona cosa. Sounas sostiene che il prossimo match sarà una battaglia e ci tiene a precisare: «Bisogna avere umiltà e lavorare tanto per riuscire ad affrontare al meglio questo campionato di Serie B».

Rivedi l'intera puntata di 11 in Campo su LaC Tv.