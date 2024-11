L'ex numero 9 del Milan è stato per lungo tempo la bestia nera dei silani da allenatore, ma nell'ultimo confronto Marco Nasti ha spezzato la maledizione. Domenica i rossoblù affronteranno all’Arena Garibaldi la squadra guidata in panchina da Super Pippo

Se da calciatore il Marulla era rimasto per lui un fortino inviolabile, da allenatore non è stato affatto così. Pippo Inzaghi, presenze contro i Lupi da centravanti avversario quattro (con un gol all’attivo in un Verona-Cosenza 2-2), da allenatore è stato la bestia nera dei silani.

Dal loro ritorno in B, i rossoblù hanno affrontato l’ex campione del mondo per ben sei volte con uno score poco invidiabile. Quattro le sconfitte patite dai silani, con un solo pareggio e una sola vittoria, però pesantissima.

Pippi Inzaghi contro il Cosenza imbattuto fino al 2023

Il primo incrocio fra il Pippo Inzaghi allenatore e il Cosenza risale al 2019/’20, quando ha in mano il Benevento schiacciasassi. All’andata i Lupi, in piena crisi d’identità e con un mercato deludente, perdono per effetto del gol di Armenteros all’ultimo secondo, mentre al ritorno, in casa, tocca a Roberto Insigne sancire il quinto k. o. consecutivo della truppa Braglia. Fu proprio la sconfitto contro i sanniti a costare al tecnico toscano la panchina, che verrà presa in carica prima da Pillon e poi da Roberto Occhiuzzi.

Dopo un anno di Serie A, Pippo Inzaghi torna in B col Brescia. Alla seconda di campionato è 5-1 delle Rondinelle in casa contro la squadra di Zaffaroni, mentre al ritorno, nonostante l’inferiorità numerica causata dal rosso di Ndoj, il Cosenza di Occhiuzzi tenne lo 0-0 fino al 90′. Continua a leggere su Cosenza Channel.