Piange il Crotone. Sorride il Cosenza. I lupi inguaiano Oddo ed i suoi e salvano il proprio allenatore. Braglia resta incollato alla panchina rossoblu ed il merito è tutto il suo e dei suoi ragazzi. Mai domi allo Scida. Seppur i pitagorici producano i maggiori pericoli dalle parti di Perina. Soprattutto nel primo tempo. Ci provano in successione Rohden, Barberis e Budimir. Poi Martella si fa buttare fuori per un fallaccio ed il Crotone resta in dieci. Superiorità numerica vanificata tuttavia pochi minuti dopo da Maniero, espulso per doppia ammonizione. Nella ripresa stesso leit-motiv. Padroni di casa con il pallino del gioco e Cosenza in attesa pronto a colpire. I rossoblu rischiano su al 56’ su Budimir, attento Perina, e poi colpiscono con Riccardo Idda abile a ribadire in rete il pallone respinto da Cordaz dopo l’incornata di Baclet. Esultano i duemila tifosi ospiti. Gelati quelli locali. Allo Scida vince il Cosenza. Ora distante solo una lunghezza dal Crotone uscito tra i fischi.