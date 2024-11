Al Marulla finisce 2-1 per i lupi. Mercoledì si replica a campi invertiti

Il Cosenza si conferma la bestia nera del Trapani. Dopo due successi in regular season ed una in coppa i ragazzi di Piero Braglia calano il poker di successi contro gli amaranto nel match d’andata dei playoff promozione. La gara più importante per tenere vivo il sogno Serie B. Al Marulla succede tutto nel secondo tempo. Tutino al 52’ firma il vantaggio. Okereke al 79’ raddoppia. A tenere in piedi il Trapani è Polidori che nel finale accorcia le distanze rendendo interessante il match di ritorno tra tre giorni. Ma il Cosenza ha prenotato il passaggio del turno.