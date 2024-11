Il sodalizio del patron Eugenio Guarascio ha chiesto chiarimenti sulla decisione agli organi competenti per consentire la presenza al maggior numero di tifosi rossoblù sabato in Liguria

Rimuovere l'obbligo della tessera del tifoso per acquistare i tagliandi del settore ospiti per la sfida Spezia-Cosenza prevista per sabato prossimo allo Stadio "Picco". È questa la richiesta ufficiale inviata dal Cosenza alle autorità competenti per chiedere chiarimenti e consentire ai tifosi rossoblù di poter assistere alla gara in terra ligure anche senza aver sottoscritto la "fidelity card".

La società del presidente Eugenio Guarascio nella richiesta ufficiale ha spiegato che la sfida di sabato è stata considerata dall’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive a basso rischio e dunque non meritevole dell’applicazione di alcuna misura di cautela, il mancato rispetto della normativa vigente sulla vendita dei tagliandi del settore ospiti attivata soltanto due giorni prima dell’evento (e non cinque) e le difficoltà organizzative e logistiche della tifoseria cosentina, informata soltanto 48 ore prima della partita, dell’introduzione della tessera del tifoso.