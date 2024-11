Palermo-Cosenza per Fabio Caserta non è affatto un match scontato. Lo ha detto ieri pomeriggio in conferenza stampa, evidenziando come i rossoblù affronteranno la partita a viso aperto. Al fianco dei Lupi qualche centinaio di fedelissimi che si sono messi in viaggio per la Sicilia già questa mattina. Sugli spalti del Barbera, tuttavia, saranno in 25mila: una cornice da categoria superiore.

I lupi cercano una scossa dopo il pareggio maturato al 99’ contro il Sudtirol, che però ha seguito due ko di fila. Se da un lato quello di stasera non è certo la migliore occasione per un blitz, dall’altro i calabresi hanno la possibilità di dimostrare tutto il loro valore.

Cosenza, possibile ritorno al 4-2-3-1

Fabio Caserta non avrà a disposizione l’infortunato Martino, mentre Sgarbi tornerà a fare coppia con Meroni al centro della difesa. Davanti all’intoccabile portiere Micai completeranno il pacchetto arretrato D’Orazio a sinistra e uno tra Venturi e Rispoli a destra. C’è da considerare, inoltre, che martedì prossimo si tornerà di nuovo in campo per un turno infrasettimanale, cosa che potrebbe spingere il trainer a distribuire gli sforzi sull’intero collettivo.

Probabile che si torni al 4-2-3-1, con il tandem Calò-Zuccon a fungere da cerniera. Se il tecnico dovesse invece optare per una mediana a tre si aggiungerebbe ai due uno tra Praszelik e Viviani. Voca ha fatto molto bene sulla linea dei trequartisti e non è escluso che vi venga riportato. Nel pacchetto offensivo chi rischia è Forte. In tal caso riecco Tutino, grande ex, a fungere da terminale. Dopo la rete del pareggio col Sudtirol, Mazzocchi partirà dal 1′, l’altra maglia se la giocano Marras e Canotto. Solo panchina per Florenzi.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio; Henderson, Stulac, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. A disp. : Desplanches, Nespola, Lund, Marconi, Nedelcearu, Gomes, Coulibaly, Soleri, Graves, Mancuso, Vasic, Valente. All. Corini

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio; Zuccon, Calò; Canotto, Voca, Mazzocchi; Tutino. A disp.: Lai, Marson, La Vardera, Fontanarosa, Florenzi, Viviani, Arioli, Praszelik, Crespi, Forte, Marras. All. : Caserta

ARBITRO: Monaldi di Macerata