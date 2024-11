Due casi registrati nella rosa del Lecce hanno portato al rinvio del match tra i salentini e il Vicenza. Convocata per giovedì un'assemblea della Lega B per decidere se rinviare le partite del 26 e 29 dicembre

Il Covid è tornato a minacciare il campionato di Serie B. I contagi, aumentati nelle ultime settimane, hanno coinvolto anche alcune squadre del campionato cadetto, ultima in ordine cronologico il Lecce, che si aggiunge al Monza (5 positivi) e al Pisa (4 positivi).

Due casi registrati nella rosa delle formazione salentina, hanno infatti portato al rinvio della gara in programma questa sera al Via del Mare tra i giallorossi e il Vicenza. Domenica scorsa era toccato alle formazioni di Monza e Benevento, fermate dal virus a causa dei 5 casi di positività fra i brianzoli. ntanto giovedì 23 dicembre è prevista un’assemblea di Lega per capire se si giocheranno i prossimi due turni in programma a Santo Stefano e il 29.

Assemblea urgente

«Convocata un’Assemblea di Lega B in videoconferenza per giovedì 23 dicembre alle 9,30. All’ordine del giorno, oltre alle comunicazioni del presidente, Emergenza Covid-19: valutazioni e determinazioni conseguenti», questa è la nota apparsa sul sito ufficiale della serie BKT.