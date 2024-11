Brutta sconfitta per la formazione pitagorica, praticamente mai in partita e surclassata dagli abruzzesi che calano il poker allo Scida

CROTONE – Ancora una sconfitta per il Crotone che crolla in casa al cospetto del Pescara. Nell’ottava giornata del campionato di serie B, infatti, gli abruzzesi espugnano lo Scida con il risultato di quattro reti a uno. Paura in avvio per un brutto infortunio capitato al portiere pitagorico Secco che in uno scontro di gioco ha perso i sensi ed è stato quindi trasportato per precauzione in ospedale. Sul campo netto il dominio ospite. Vantaggio firmato dal Lazzari al 36’. Poco dopo il raddoppio di Pasquato che in avvio di ripresa si fa anche parare un rigore dal neo entrato Bajza. Al 27’ i rossoblù accorciano le distanze, ma nel finale Melchiorri firma una doppietta per il definitivo quattro a uno che affonda il Crotone