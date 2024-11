Il Crotone alle prese con l’operazione salvezza. Dopo la seduta di ieri mattina, i pitagorici sono tornati al lavoro questo pomeriggio al centro sportivo in vista dell’ultimo impegno di campionato in programma sabato pomeriggio, alle ore 15, allo Scida contro l’Ascoli.

Ultime dall’infermeria

Alla presenza del presidente Gianni Vrenna, che ha assistito all’allenamento, i rossoblù sono stati divisi in due gruppi: lavoro fisico per i giocatori maggiormente impegnati sabato a La Spezia, partitella a campo ridotto per gli altri. A parte hanno lavorato Pettinari e Rohden. Sulla via del recupero Marcos Curado, uscito infortunato dalla gara con lo Spezia: gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Il calciatore ha già intrapreso il piano di cura personalizzato.

Domani si torna in campo al mattino, sempre al centro sportivo.

#TuttoLoStadio, biglietti a partire da 1 euro

E sempre in vista dell’ultima gara del campionato, il Crotone chiama ancora una volta a raccolta i propri tifosi, per sostenere la squadra verso il traguardo della permanenza in cadetteria. La società rossoblù ha infatti lanciato l’iniziativa #TuttoLoStadio che prevede l’acquisto dei tagliandi per la partita contro i bianconeri al prezzo simbolico di 1 euro per i settori curve e distinti, e di 5 euro per il settore tribuna.