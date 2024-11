Tutto pronto in casa Crotone per il match di domani che vedrà impegnati gli squali in casa contro il Verona di mister Fabio Grosso. Le due squadre sono diretti competitor e si trovano al terzo e secondo posto in classifica e, con un'eventuale vittoria, i pitagorici potrebbero momentamente sorpassare i veronesi. Entrambi i club provengono da due vittorie nell'ultimo turno di campionato. Come di consueto, si è tenuta nel primo pomeriggio la conferenza pre-gara da parte dell'allenatore rossoblu Giovanni Stroppa.





Il tecnico non ha ancora ben chiara la formazione da schierare, anche se vale il motto “squadra che vince non si cambia”, come ha fatto notare Stroppa stesso davanti ai giornalisti. Tutta la rosa è stata convocata – anche se sarà probabile un turn-over negli undici in campo - compresi Barberis, Curado e Cordaz che, nonostante abbiano qualche acciacco, saranno al fianco dei compagni; il numero 1 e capitano del Crotone ha riscontrato un problema al polpaccio e, per non rischiare, il mister ha deciso di non schierarlo tra i pali, facendolo riposare per questo turno. Stroppa si aspetta un Verona in forma, nonostante l'assenza di Giampaolo Pazzini, che può contare su un allenatore che in Calabria verrà a fare la partita; sarà un match aperto che vedrà ottimi giocatori in campo.