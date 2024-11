Vittoria sofferta per i ragazzi di Juric: il gol decisivo siglato da Budimir nel recupero, dopo una rimonta sorprendente nei minuti finali

Crotone di nuovo in solitaria in testa alla classifica della Serie B. La vittoria finale per 3-2 contro un Bari determinato e sempre in partita, conferma la solidità del gruppo rossoblu, che punta sempre con maggiore convinzione alla Serie A.

A passare in vantaggio è il Crotone con Martella, in un primo tempo difficile per i ragazzi di Juric, contro un Bari ben messo in campo e pronto a reagire colpo su colpo. Il pareggio arriva all'8' della ripresa con Maniero, e il sorpasso al 19' su rigore di De Luca, dopo il fallo di Balasa. Ma nei minuti finale il Crotone torna a farsi sotto e schiaccia i pugliesi. Prima un rigore al 40', con espulsione del portiere e ingresso tra i pali dell'attaccante Maniero. Rigore trasformato da Torromino. Nel recupero infine il gol vittoria di Budimir in mischia.