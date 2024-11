Gli amaranto hanno scelto la Sila per la preparazione in vista della nuova stagione

CROTONE - Prima le visite mediche a Roma, poi tutti in Sila. Amaranto in ritiro a Camigliatello per la preparazione tecnico-agonistica in vista dell’avvio del nuovo campionato di serie B, l’undicesimo della sua storia calcistica, il sesto di fila tra i cadetti. Il Crotone resterà a Moccone, nel parco nazionale della Sila dal 18 luglio al 10 agosto. Qui i pitagorici si alleneranno in vista del primo impegno ufficiale della stagione, la prima gara del secondo turno di TimCup.