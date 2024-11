Una vittoria sofferta per 2 a 1 in casa quella dei rossoblu che sbloccano il periodo negativo grazie alle reti di Spinelli e Firenze

Ritrova i tre punti il Crotone di mister Stroppa che ha battuto per 2 a 1 il Padova di Pierpaolo Bisoli. Una vittoria sofferta, ma comunque portata a casa. Partono subito i rossoblu che si portano in vantaggio con Spinelli: cross di Martella e gol di testa dell'attaccante argentino. Pochi minuti dopo il Crotone si rende nuovamente pericoloso con un tiro di Firenze di poco a lato del portiere.

I padovani non ci stanno e si rendono protagonisti di tre azioni insidiose: la prima con Pulzetti che tira in alto, la seconda con una punizione di Bonazzoli, e la terza con un colpo di testa di Cappelletti.Il vero brivido arriva nei secondi finali del primo tempo con Martella che salva il gol del momentaneo pareggio degli ospiti con la porta totalmente sguarnita. Nei secondo tempo arriva il pareggio del Padova: Broh affronta la difesa rossoblu, serve Bonazzoli che sigla l'1 a 1. Gli squali vogliono la vittoria: la rete del 2 a 1 arriva al '76, Budimir per Rohden, palla che rimbalza sul cigno di Zenica che offre un assist carambolato per Firenze che tira in porta e segna.