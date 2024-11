La Serie B non tradisce mai! Gol, spettacolo e alcuni risultati inattesi nel trentatreesimo turno con la classifica che a cinque giornate dal termine continua a non dare nessun verdetto definitivo. Riprende a correre il Parma capolista, che batte lo Spezia, e conferma il distacco dalle dirette inseguitrici Como e Venezia, distanti cinque e otto punti. I lombardi hanno la meglio sul Bari e conquistano la quarta vittoria consecutiva. Torna alla vittoria il Venezia al Penzo nel match clou di giornata contro il Brescia, dopo un pareggio e una sconfitta. Il Catanzaro sfata il tabù Braglia, conquista il settimo successo esterno stagionale e allunga in classifica sul Palermo. I rosanero vanno in vantaggio sul Cosenza al Marulla ma vengono raggiunti da Tutino, che trasforma un calcio di rigore ad inizio ripresa.

Il Catanzaro Express vince a Modena

Cinquantacinque punti, quinto posto in classifica, sedicesima vittoria stagionale (settima in trasferta), cinquantatré reti (quarto attacco dietro Venezia, Parma e Palermo): questi i numeri straordinari di un Catanzaro che ha ancora voglia di stupire in queste ultime cinque giornate della regular season.

La doppietta di Iemmello e una rete di Vandeputte consentono ai giallorossi di vincere per la prima volta contro il Modena al Braglia. Una vittoria che rende orgoglioso il popolo giallorosso che anche questa volta ha sospinto i propri beniamini a un importante successo. Ora un’altra settimana di lavoro intenso in vista del big match con la Cremonese e la possibilità di accorciare le distanze dal quarto posto in classifica.

Tutino riprende il Palermo: solo un punto per il Cosenza

La quattordicesima rete stagionale di Gennaro Tutino salva il Cosenza nella sfida del Marulla con il Palermo. Lo scugnizzo napoletano batte il record personale di reti segnate in Serie B superando le tredici della prima stagione con i rossoblù e quelle con la Salernitana.

Il punto conquistato contro i rosanero muove la classifica, ma cambia poco in prospettiva salvezza con i rossoblù che restano ancora invischiati nella zona calda. La zona play-out è distante un solo punto, con le ultime gare che diventano fondamentali per evitare un altro finale di stagione da cardiopalma. La sfida di venerdì al Mapei Stadium contro la Reggiana vale quanto una finale.

Le altre partite

Nel trentatreesimo turno vincono le prime tre della classe. La capolista Parma torna alla vittoria grazie alle reti di Hernani e Charpentier. I ducali mantengono i cinque punti di vantaggio sul Como che ha sconfitto in casa il Bari, conquistando il quarto successo consecutivo. Brutto stop per la Cremonese che affonda in casa contro la Ternana. Gli umbri espugnano lo Zini grazie al gol di Di Stefano sui titoli di coda del match. Non sbaglia l’appuntamento con la vittoria il Pisa che all’Arena Garibaldi con la Feralpisalò. Si ferma a i cinque risultati utili la striscia della Sampdoria che inciampa al Ferraris con il Sudtirol. Prima vittoria nel 2024 per il Lecco che batte in casa la Reggiana, ma resta sempre in fondo alla classifica. Finisce senza gol Cittadella-Ascoli. Nel posticipo della domenica il Venezia con una doppietta dell’americano Tessmann batte nel match clou il Brescia e resta in corsa per la seconda posizione che vale la promozione diretta.

La classifica

Parma 69

Como 64

Venezia 61

Cremonese 59

Catanzaro 55

Palermo 51

Brescia 45

Sampdoria (-2) 44

Pisa 43

Cittadella 43

Sudtirol 43

Reggiana 40

Modena 39

Cosenza 36

Ternana 36

Bari 35

Spezia 35

Ascoli 33

Feralpisalò 31

Lecco 26

Prossimo turno

Palermo-Parma (venerdì 20.30)

Reggiana-Cosenza (venerdì 20.30)

Ascoli-Modena (sabato 14.00)

Bari-Pisa (sabato 14.00)

Brescia-Ternana (sabato 14.00)

Feralpisalò-Como (sabato 14.00)

Catanzaro-Cremonese (sabato 16.15)

Lecco-Venezia (sabato 16.15)

Spezia-Sampdoria (sabato 16.15)

Sudtirol-Cittadella (sabato 16.15)