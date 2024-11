Terzo successo consecutivo per i giallorossi che vincono alla Ceravolo e si confermano al quarto posto. Terzo stop per i rossoblù che perdono a Cittadella e sprofondano in classifica

Gol, sconfitte pesanti e finali thrilling nel sedicesimo turno del campionato di Serie B, che continua a regalare spettacolo. Torna in testa alla classifica in solitaria il Parma, che rimonta il Palermo al Tardini (3-3) e approfitta della contemporanea sconfitta del Venezia a Cremona (1-0). Restano in scia alle prime delle due della classe il Como che batte il Modena ed un Catanzaro “perfetto” che non sbaglia con il Pisa (2-0) e conquista il terzo successo consecutivo. Perde ancora ed apre la crisi il Cosenza che esce sconfitto dalla sfida del Tombolato con il Cittadella (2-0) e ora deve guardarsi le spalle in classifica, con la zona play-out distante solo tre punti.

Sinfonia giallorossa al Ceravolo

La prima rete di Ambrosino ed un’autorete di Marin regalano la terza vittoria consecutiva ed il quarto posto in classifica al Catanzaro di Vincenzo Vivarini contro il Pisa. Una macchina perfetta quella giallorossa, che dopo il periodo di appannamento, con il derby è tornata a far girare a regime altissimo il suo motore.

Una vittoria arrivata nel secondo tempo contro i toscani, che nella prima frazione hanno provato ad impensierire la difesa calabrese con Fulignati che ha salvato in due occasioni su Valoti e Gliozzi. Nella ripresa le aquile hanno aumentato il ritmo e trovato le reti che hanno fatto esplodere il Ceravolo.

Cosenza, che ti succede?

Continua il periodo nero per il Cosenza di Fabio Caserta che esce sconfitto dalla sfida del Tombolato con il Cittadella e sprofonda in classifica, con la zona play-out lontana ora solo 3 punti. Una sconfitta pesante per i rossoblù che contro i veneti giocano una gara opaca e senza acuti, con il tecnico che non è riuscito nemmeno in questa occasione ad ottenere dai suoi una prova positiva ma soprattutto la possibilità di muovere la classifica.

Una situazione delicata in casa Cosenza che sarà attesa dalla gara al Marulla contro la capolista Parma e che dovrà cercare una soluzione alla crisi con il tecnico che sembra sempre più sulla graticola. L’ambiente rossoblù già segnato dalla sconfitta del derby e con la Ternana si attendeva una prova di orgoglio che in Veneto non si è vista. Nel pomeriggio di oggi intanto è prevista una conferenza-stampa del Ds Gemmi. Cosa bisogna attendersi.

Le altre gare di sabato

Nelle altre cinque gare in programma sabato il Venezia di Vanoli esce sconfitto dalla sfida con la Cremonese di Stroppa (1-0) e perde la prima posizione in classifica. I lagunari vedono interrompere a cinque la striscia di vittorie consecutive, con i lombardi che ottengono un prezioso successo, in inferiorità numerica, grazie alla rete di Ravanelli. Torna alla vittoria il Bari contro il Sudtirol (2-1). Una doppietta di Sebastiano Espositi regala i tre punti alla Sampdoria contro il Lecco. Nella zona bassa della classifica perdono Ascoli (1-2 con lo Spezia) e Feralpisalò a Terni (2-1).

Le gare di domenica

Tre le gare andate in scena domenica. Pari tra Parma e Palermo (3-3) al Tardini in una gara spettacolare e dai due volti. I siciliani in vantaggio 0-2 e poi 1-3 si fanno raggiungere sui titoli di coda del match. A regalare l’ormai inatteso pareggio alla squadra di Pecchia le reti di Mihaila e Charpentier nel recupero. Un pari che consente al Parma di ritornare in testa alla classifica. Vince il Como al Sinigallia con il Modena (2-1) e si conferma terza forza del campionato. Pari tra Reggiana e Brescia (1-1).

I numeri della sedicesima giornata

Nel sedicesimo turno della Serie B sette successi interni, due pareggi e un solo successo esterno. Ventisei le reti segnate, quattro in più rispetto alla giornata precedente (22). Nella classifica marcatori guida Coda (Cremonese) con 9 reti, secondo Casiraghi (Sudtirol) 8, terzo Benedyczak (Parma) 7, quarto Man (Parma) 6. A cinque reti Vandeputte (Catanzaro), Biasci (Catanzaro), Cutrone (Como), Pierini (Venezia), Sibilli (Bari), Borini (Sampdoria) e Valoti (Pisa).