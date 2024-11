I toscani sono stati fermati dal Frosinone in 10 uomini quasi per tutto il match. Neroverdi ora a 2 punti dalla testa della classifica. I blucerchiati vincono in casa, tre punti d'oro per i giallorossi

Diciotto gol, solo vittorie interne e una classifica che comincia a modellarsi: il decimo turno concede un'unica sorpresa con il Frosinone, ultimo in classifica e in inferiorità numerica che ferma la corsa del Pisa di Pippo Inzaghi. I ciociari restano in dieci dopo appena 4' per l'espulsione di Cichero ma riescono a difendersi per tutta la gara. Un pari che sta stretto ai toscani che vedono accorciare il ritardo in classifica dal Sassuolo. I neroverdi di Grosso vincono il derby emiliano contro il Modena (2-0) con un gol per tempo (Lauriente e Thorstvedt), superano lo Spezia in classifica e salgono a -2 dalla capolista Pisa. Non va oltre il pari nell'anticipo del venerdì lo Spezia fermato sull'0-0 dal Bari. Un pari che sta strettissimo ai liguri che avrebbero meritato di certo il bottino pieno, ma hanno sbattuto con l'estremo difensore barese Radunovic e i legni della sua porta.

Fa due su due la Cremonese dall'arrivo del nuovo tecnico Corini sulla panchina grigiorossa. Allo Zini batte la Salernitana (2-1), che crolla in zona play-out. La sblocca Collocolo e raddoppia Bonazzoli, non basta ai granata la rete di Ferrari. Una vittoria utile a salire a 17 punti in classifica e a confermare il quarto posto in classifica. A due punti di distacco e al quinto posto il Palermo di Dionisi che conquista la sua prima vittoria stagionale alla Favorita. I rosanero stendo la Reggiana (2-0) grazie alle reti di Gomes e Henry.

Cosenza, un pareggio che serve a poco

Un pareggio che serve a poco per il Cosenza di Alvini che non riesce a superare al Marulla la Juve Stabia (1-1) e resta ancorato all'ultimo posto della classifica. In svantaggio al 16' per la rete di Maistro, i Lupi trovano il pareggio al 39' con Ricciardi chiudendo la prima frazione in parità. Nella ripresa per il Cosenza arriva la doccia fredda del rosso diretto a Hristov al 66' con il risultato che non cambia più.

Un pareggio che serve solo alle Vespe che restano agganciati al Palermo (15 punti) e continuano a veleggiare nei piani alti della classifica dopo una prima parte di campionato davvero straordinaria. I rossoblù devono ancora ritardare l'appuntamento con il successo pieno e una classifica che ora comincia a far paura davvero. Vede il bicchiere mezzo pieno il tecnico rossoblù Alvini che nella conferenza-stampa post match conferma la sua positività: «Le occasioni create dimostrano che la squadra sta lavorando bene».

Catanzaro, vittoria netta e rilancio in classifica

Una vittoria "chiusa" nei primi 45' per il Catanzaro che abbatte il Sudtirol e conquista tre punti fondamentali per rilanciarsi in classifica. Un successo completato grazie alla rete di Pontisso e alla doppietta di capitan Iemmello nella prima frazione con gli ospiti che non si sono quasi mai affacciati dalle parti dell'area ospite.

Una vittoria che consente per la prima volta dall'inizio della stagione 2024/25 ai giallorossi di allontanarsi dalla zona calda della classifica e di poter preparare al meglio il prossimo turno. Soddisfatto a fine gara il tecnico in seconda Accursi: «Quando le prestazioni migliorano arrivano anche i risultati».

Irrompe in zona play-off la Sampdoria dopo una prima parte di stagione da dimenticare e l'esonero di Andrea Pirlo. I blucerchiati vincono la sfida del Ferraris contro il Mantova grazie alle rete di Kasami al 61', su assist del "solito" Tutino. Rialza la testa dopo due sconfitte consecutive il Cesena. A riportare il sorriso in Romagna ci ha pensato l'attaccante albanese Shpendi che ha realizzato due gol dal dischetto utili a battere il Brescia. Vittoria fondamentale anche per la Carrarese che batte nettamente il Cittadella (3-0) e abbandona la zona play-out.

I risultati

Spezia-Bari 0-0

Palermo-Reggiana 2-0

Cremonese-Salernitana 2-1

Cosenza-Juve Stabia 1-1

Cesena-Brescia 2-0

Sassuolo-Modena 2-0

Carrarese-Cittadella 3-0

Sampdoria-Mantova 1-0

Frosinone-Pisa 0-0

Catanzaro-Sudtirol 3-0

La classifica

Pisa 23

Sassuolo 21

Spezia 20

Cremonese 17

Palermo 15

Juve Stabia 15

Sampdoria 14

Cesena 14

Brescia 13

Bari 12

Catanzaro 12

Reggiana 12

Mantova 12

Sudtirol 12

Carrarese 11

Salernitana 11

Modena 10

Cittadella 8

Cosenza 7

Frosinone 7

Prossimo turno

Bari-Carrarese (domani 20.30)

Brescia-Spezia (domani 20.30)

Juve Stabia-Sassuolo (domani 20.30)

Modena-Cremonese (domani 20.30)

Reggiana-Cosenza (domani 20.30)

Salernitana-Cesena (domani 20.30)

Sudtirol-Frosinone (mercoledì 20.30)

Cittadella-Sampdoria (mercoledì 20.30)

Mantova-Palermo (mercoledì 20.30)

Pisa-Catanzaro (mercoledì 20.30)