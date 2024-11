Turno da dimenticare per le formazioni calabresi: Cosenza, Crotone e Reggina vanno ko contro Lecce, Frosinone e Cittadella. Al comando della classifica c'è il Pisa

Turno del primo novembre andato in archivio per quanto riguarda il campionato di Serie B. Una giornata sfavorevole per le squadre calabresi: Reggina, Crotone e Cosenza vanno ko con Cittadella, Frosinone e Lecce. Amaranto che scendono al quinto posto, squali sempre terzultimi a quota 7, mentre i silani conservano un punto di vantaggio sulla zona playout. E venerdi l'atteso derby fra Cosenza e Reggina

Serie BKT, il risultati dell’11^ giornata

Benevento-Brescia 0-1

Frosinone-Crotone 2-1

Monza-Alessandria 1-0

Reggina-Cittadella 0-1

SPAL-Perugia 1-2

Ternana-Como 1-2

Lecce-Cosenza 3-1

Parma-Vicenza 1-0

Pisa-Ascoli 1-1

Pordenone-Cremonese 2-2

Classifica

Pisa 22, Brescia 21, Lecce 20, Benevento e Reggina 19, Cremonese e Frosinone 18, Perugia e Monza 17, Parma, Como e Cittadella 16, Ascoli 15, Cosenza 14, SPAL e Ternana 13, Alessandria 8, Crotone 7, Vicenza 4, Pordenone 2.

Classifica marcatori

6 reti: Lucca (Pisa), Mulattieri (Crotone), Lapadula (Lecce), Galabinov (Reggina), Dionisi (Ascoli)

5 reti: Gori (Cosenza), Colombo (SPAL), Corazza (Alessandria), Okwonkwo (Cittadella), Coda (Lecce), Falletti (Ternana)

Serie B, il prossimo turno (12^ giornata)

Cosenza-Reggina

Alessandria-Ternana

Ascoli-Vicenza

Como-Perugia

Cremonese-SPAL

Brescia-Pordenone

Benevento-Frosinone

Lecce-Parma

Crotone-Monza

Cittadella-Pisa