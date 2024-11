In Serie B va in archivio anche la 23esima giornata e per le cadette made in Calabria è una domenica da bottino scarso. Dopo sei turni si spezza l’imbattibilità del Cosenza che a Livorno incassa due gol, tutti e due nella ripresa, e resta fermo con le quattro frecce in classifica. Graduatoria, che, tuttavia, continua a sorridere ai lupi della Sila che, in virtù degli altri risultati, mantengono le distanze dalla zona playout. Condizione in cui resta impantanato il Crotone a pochi passi dalla vittoria a Verona, sul campo dell’Hellas. Una gioia spezzata sul più bello da Di Carmine dopo il timbro rossoblu di Pettinari che al quinto della ripresa aveva portato in vantaggio i calabresi di Giovanni Stroppa. A pesare come un macigno sulle spalle pitagoriche l’espulsione di Rohden al 63’.