I biancorossi di Bisoli in vantaggio e in superiorità numerica si fanno raggiungere dalle rondinelle di Maran. Un punto a testa nella sfida del Sinigaglia che è tornata dopo cinquant’anni

Nei recuperi della terza giornata di campionato della Serie B arrivano due pareggi. Due gol, un’espulsione e cinque cartellini gialli nella sfida del Druso tra il Sudtirol di Bisoli e il Brescia di Maran. Padroni di casa in vantaggio con Tait al 7’, il Brescia resta in 10 per il doppio giallo a Olzer al 42’, ma trova il pareggio al 79’ con Borrelli.

Finisce senza reti il derby del Lario tra il Como di Fabregas ed il Lecco di Bonazzoli (0-0) in una gara che torna in Serie B dopo cinquant’anni. Un pari che di certo soddisfa molto di più gli ospiti.

Recuperi terza giornata:

Sudtirol-Brescia 1-1

Como- Lecco 0-0

La classifica

Parma 30

Venezia 30

Cremonese 25

Como 25

Palermo 24

Catanzaro 24

Modena 23

Cittadella 22

Cosenza 19

Bari 18

Pisa 17

Sudtirol 17

Sampdoria 16

Reggiana 16

Brescia 15

Ascoli 13

Lecco 13

Spezia 10

Ternana 8

Feralpisalò 7