Primo sorriso in campionato per la squadra pitagorica che espugna a sorpresa il Dall’Ara e lascia i bassifondi della classifica

BOLOGNA - Con un 2 a 0 il Crotone porta a casa i primi tre punti del campionato di serie B, espugnando lo stadio Dall'Ara di Bologna, dove i rossoblù non vincono da sei mesi, era il 23 marzo scorso. Il Bologna uscito dal campo tra i fischi dei tifosi. "Devi vendere, devi vendere", è il coro della curva delusa dei rossoblù. Un invito diretto al presidente Albano Guaraldi per fargli concludere le trattative con l'avvocato americano Joe Tacopina per la cessione della società.