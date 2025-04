Nella 34esima giornata del torneo cadetto squadre in campo il lunedì dell’Angelo. Giallorossi alla ricerca di punti per garantirsi un miglior posizionamento nella griglia della post season. Rossoblù in Liguria per provare ad alimentare un miracolo sportivo

Il lunedì dell’Angelo, tradizionalmente dedicato a gite fuori porta e grigliate all’aria aperta, quest’anno vedrà protagonista anche il calcio. La Serie B scenderà in campo proprio a Pasquetta con la 34ª giornata, offrendo un turno ricco di sfide decisive nella corsa alla promozione e alla salvezza.

Con un Sassuolo che ha già festeggiato il ritorno in Serie A e un Pisa che insegue a distanza e vede la massima serie, l’attenzione si concentra soprattutto sulla lotta play off e sulla zona calda della classifica.

Tra le calabresi, il Catanzaro di Fabio Caserta sarà di scena a Mantova per tentare di consolidare il posto play off: i giallorossi, seguiti anche a Pasquetta da circa un migliaio di tifosi, vogliono tornare alla vittoria dopo un periodo di leggera flessione. Caserta ritrova La Mantia, Pontisso e Antonini, ma dovrà ancora fare a meno di Situm e Quagliata.

Impegno delicatissimo (l’ennesimo) per il Cosenza, in campolunedì alle ore 15 a La Spezia nella prima di due trasferte consecutive di fuoco. I rossoblù, ultimi in classifica, sono a caccia di una vittoria fondamentale per mantenere vive le flebilissime speranze di salvezza. A cinque giornate dal termine del campionato, infatti, i lupi hanno un distacco di 8 punti dalla zona play out e di cinque dal penultimo posto.

Il calendario non aiuta i Lupi, e dopo lo Spezia (terzo in classifica) ci sarà la Salernitana in lotta per la salvezza. Sullo sfondo, resta l’attesa per la decisione del TAR del Lazio, che il 22 aprile esaminerà il ricorso contro la penalizzazione di 4 punti in classifica.

Il programma della 34esima giornata

Südtirol-Bari

Brescia-Reggiana

Cittadella-Salernitana

Juve Stabia-Sampdoria

Mantova-Catanzaro

Palermo-Carrarese

Sassuolo-Frosinone

Spezia-Cosenza

Modena-Cesena

Pisa-Cremonese