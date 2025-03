La 28esima giornata di Serie B entra nel vivo per le nostre calabresi. Catanzaro e Cosenza saranno in campo alle ore 15:00, rispettivamente contro Reggiana e Modena.

Caserta con le ali spuntate: in avanti fiducia a Pittarello

I giallorossi tornano al “Ceravolo” dopo la bella e importante vittoria di La Spezia. Caserta dovrà fare a meno di Quagliata – fondamentale il suo arrivo a gennaio – e D’Alessandro. Confermato Cassandro a destra, mentre Situm in vantaggio su Buso a sinistra – così come Pagano dovrebbe essere preferito a Pompetti. Il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Iemmello e Pittarello – che ha siglato il suo primo goal nella vittoria del “Picco”.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Bonini; Cassandro, Pontisso, Petriccione, Pagano, Situm; Iemmello, Pittarello. Allenatore: Caserta.

Esordio per Belmonte e Tortelli: mancherà Garritano, pronto Rizzo Pinna

I lupi, invece, provano a coltivare le ultime speranze salvezza e lo fanno con la novità in panchina. L’inedita coppia Belmonte-Tortelli avrà il compito di provare a fare più punti possibile per materializzare quello che sarebbe un vero e proprio miracolo. L’esordio è contro un Modena in grande crescita, vittorioso a Cittadella nell’ultimo weekend. La nuova coppia dovrebbe confermare il 3-5-2 (o 3-4-1-2) dovrà rinunciare a Garritano, fuori a causa del lutto del padre. Resta da capire se il trequartista cosentino sarà sostituito da Rizzo Pinna oppure se i due opteranno per una soluzione più muscolare, dunque Kouan o Kourfalidis. In attacco pronto il tandem Artistico-Mazzocchi.

Cosenza (3-4-1-2): Micai; Hristov, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi, Charlys, Gargiulo, D’Orazio; Rizzo Pinna; Artistico, Mazzocchi