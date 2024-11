Si sta svolgendo in questi minuti l'assemblea di Lega di Serie B. Un confronto molto delicato che sta avendo come argomenti primari i casi Lecco e Reggina, fra le società a rischio iscrizione in questi giorni. Al termine della riunione, si stabilirà se le domande di iscrizione al prossimo campionato di Serie B sono tutte complete e valide.

Ma a rappresentare la Reggina, il cui cda di è dimesso mercoledì scorso, non c'è Felice Saladini, proprietario del club. Per la società dello Stretto risulta infatti esserci Salvatore Conti, segretario amaranto.