La Cremonese rimane saldamente attaccata al treno play off nonostante l'inaspettato rallentamento che ha portato al 2-2 casalingo contro il Cittadella, seppur dimostrando grande reazione rimontando il doppio svantaggio. A parlare del rush finale della Cremonese è proprio il direttore sportivo Simone Giacchetta, ospite alla trasmissione 11 in Campo e condotta da Maurizio Insardà.

Cammino a intermittenza

Il ds inizia innanzitutto analizzando le attuali prime della classe: «Quanto ai vertici della classifica, secondo me il Pisa è andato anche oltre le aspettative iniziali, non parlo invece del Sassuolo perché questa squadra in Serie B non ci doveva proprio stare».



Percorso a intermittenza per il club lombardo: «Diciamo che abbiamo a tratti fatto un cammino a singhiozzo, come si è visto nell'ultimo match interno contro il Cittadella, ma nonostante i due gol di svantaggio non ci siamo disuniti e l'abbiamo rimontata, andando anche vicini alla vittoria. In ogni caso una squadra con ambizioni, come la nostra, deve fare meno passi falsi possibili anche se un punto non è mai da disprezzare».

E ancora: «Se si vuole consolidare il quarto posto si devono portare quanti più punti possibili a casa, con il gruppo che è consapevole del fatto che in queste ultime sette gare ci sarà da soffrire fino alla fine».