Primo e decimo posto. Reggina e Cosenza stanno facendo ottime cose in questo primo scorcio di campionato. Gli amaranto comandano con autorevolezza la classifica della Serie B, insieme al Brescia, e hanno collezionato una serie di record invidiabili: miglior partenza di sempre in cadetteria, miglior attacco e miglior difesa del torneo, primato nel numero dei calciatori mandati a segno (11).

Il Cosenza, invece, ha totalizzato otto punti, dando argomentazioni all'ambizione di vivere una stagione più vicina al lato sinistro della classifica che alla zona rossa. Le due formazioni calabresi, poi, vantano degli ottimi numeri al botteghino: così come per la graduatoria generale, Reggina e Cosenza risultano essere nella top ten di quella relativa alla media spettatori della B.

I dati

Al Granillo fin qui si sono visti ben 33.714 spettatori. La media è di 11.238 tifosi, suddivisi nelle tre gare interne disputate da Inzaghi e soci: la quinta della Serie B, dopo Bari, Genoa, Palermo e Cagliari. Il Cosenza, invece, ha giocato solo due volte al Marulla, contro Modena e Bari. I lupi hanno accolto 18.378 fans: una media di 9.189, all'ottavo posto di questa speciale classifica.

Numeri da capogiro

Come detto, il Bari resta inarrivabile: nelle due al San Nicola si sono visti più di 52mila tifosi (oltre 26mila di media). Benone anche il Genoa (primatista per abbonamenti staccati) e Palermo. Più in generale, comunque, è la Serie B 2022-23 ad aver fatto il botto in termini di seguito. Nelle prime sei giornate, si è registrata una media di 9594 spettatori a gara, a fronte dei 4139 di fine torneo dello scorso anno.

La classifica*

Bari (2): 26.740

Genoa (3): 23.651

Palermo (3): 22.547

Cagliari (3): 14.388

Reggina (3): 11.238

Parma (3): 10.069

Spal (3): 9.225

Cosenza (2): 9.189

Benevento (3): 8.796

Modena (3): 8.589

Pisa (3): 8.174

Frosinone (3): 8.130

Ascoli (4): 7.335

Ternana (3): 7.150

Perugia (3): 5.586

Brescia (3): 5.376

Como (4): 4.228

Venezia (3): 3.642

Südtirol (3): 3.347

Cittadella (3): 2.604

*Fra parentesi il numero di gare giocate in casa.