La Reggina si prepara per la trasferta di Bari. Dopo le ultime 24 ore, in cui ha tenuto banco in casa amaranto la restituzione dei due punti di penalizzazione e le parole del Presidente Cardona, è tempo di pensare al campo. Domani la squadra di Inzaghi sarà di scena sul campo della terza forza del campionato, a caccia di punti che possano portare al raggiungimento dei playoff.

Hernani e compagni sono tornati fra le prime otto e, con 180 minuti da giocare, puntano a rimanerci. Per farlo, però, servirà portar via punti da un San Nicola che si preannuncia gremito, anche in virtù del gemellaggio che lega le due tifoserie. Arbitra Minelli di Varese, fischio d'inizio oggi alle 14, gara visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live.

Qui Bari

Ultima sfida interna di regular season per i galletti. La promozione diretta è ormai un sogno tramontato, ma i biancorossi vogliono prepararsi al meglio per i playoff. Una vittoria contro la Reggina consegnerebbe la certezza del terzo posto. Due i recentissimi ex fra i pugliesi: Bellomo e Folorunsho, recuperato in tempo per l'occasione.

Le parole di Mignani

««Speriamo di vincere contro una squadra che ha avuto buona partenza e che ora sta tornando in condizione. Questa settimana abbiamo obiettivi diversi: fare punti, preservare gli acciaccati e poi guardare ai diffidati. Domani dobbiamo vincere e se un diffidato verrà ammonito, salterà la prossima, quella in cui faremo determinati ragionamenti».

Convocati

Portieri: Frattali, Caprile, Sarri

Difensori: Matino, Di Cesare, Zuzek, Vicari, Pucino, Mazzotta, Ricci, Dorval

Centrocampisti: Maita, Benali, Maiello, Bellomo, Molina, Benedetti, Folorunsho, Mallamo

Attaccanti: Antenucci, Esposito, Cheddira, Botta, Morachioli, Scheidler, Ceter

Probabili formazioni

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Benedetti; Folorunsho; Esposito, Cheddira. All. Mignani

Qui Reggina

Tanti assenti nella formazione di Inzaghi, che questa settimana però non ha parlato alla vigilia. Amaranto al San Nicola senza Majer, Cionek e Ménez, tutti squalificati. Out anche il Nazionale francese Under 20 Bondo. Le scelte dell'allenatore della Reggina, allora, dovrebbero prevedere una conferma in blocco dell'undici che ha battuto al Granillo il Como, con Rivas e Strelec a far coppia in avanti.

Convocati

Portieri: Aglietti, Colombi, Contini.

Difensori: Bouah, Camporese, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi.

Attaccanti: Canotto, Galabinov, Ricci, Rivas, Strelec.

Probabili formazioni

Reggina (3-5-2): Contini; Loiacono, Camporese, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Rivas, Strelec. All. Inzaghi.