La Reggina vola ad Alessandria. Gli amaranto saranno di scena al Moccagatta nella terzultima giornata del campionato di Serie B, rendendo visita ai grigi impegnati nella lotta per evitare i playout. Fra le file dei piemontesi ci sarà anche l’ex Corazza, assoluto protagonista della gara di andata, forse il punto più basso della stagione della squadra dello Stretto.

Al Granillo gli amaranto furono sommersi dal 4-0 rifilato dai piemontesi che costò la panchina ad Alfredo Aglietti. Anche per questo la Reggina in Piemonte non farà da sparring partner, pur priva degli squalificati Amione e Bianchi, oltre che del ceduto Hetemaj, tornato in patria in settimana per vestire la maglia dell’Helsinki. Arbitra Gariglio di Pinerolo, kick-off lunedì ore 15. Gara visibile su Sky, DAZN ed Helbiz Live.

Qui Alessandria

Grigi senza Mattiello squalificato, in avanti Longo se la gioca con Marconi e Corazza. Ba verso una maglia da titolare in mezzo al campo.

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Pierozzi, Milanese, Ba, Lunetta; Palombi; Marconi, Corazza. Allenatore: Moreno Longo.

Qui Reggina

Pochissime scelte per Stellone, in Piemonte con solo 21 elementi a disposizione: emergenza a centrocampo dove, se Folorunsho dovesse agire da punta, giocheranno Ejjaki e Cortinovis. Può esordire a gara in corso Franco, in porta giocherà Turati. Più Kupisz di Adjapong.

Reggina (3-5-2) – Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos; Kupisz, Ejjaki, Crisetig, Cortinovis, Giraudo; Folorunsho, Rivas. Allenatore: Stellone.