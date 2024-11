Parola d’ordine continuità. È quella che cerca la Reggina questo pomeriggio al Granillo contro la Cremonese in un match che sa di spareggio per uscire dalla zona calda della classifica di serie B. Reduci da quattro punti in due partite, gli amaranto sembrano rigenerati dalla cura Baroni, il quale in poche settimane è riuscito a toccare le corde giuste di De Rose e compagni, conferendo alla squadra un’identità tecnico-tattica. L’obiettivo è chiudere l’anno solare con un risultato positivo, per guardare al futuro con rinnovato ottimismo.

«Non abbiamo fatto ancora niente – ha espresso Baroni in conferenza stampa – a Reggio Emilia abbiamo fatto una bella partita. Da queste situazioni non si esce con le individualità ma con un gruppo che va in campo rispettando le consegne con forza mentale, coraggio e determinazione». Intanto al Sant’Agata prosegue il programma di recupero personalizzato per Charpentier e Faty, mentre Denis ritorna nella lista dei convocati per il match di oggi. A dirigere l’incontro sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Fischio d’inizio alle 15.