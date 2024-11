VIDEO | Continua il momento nero per gli amaranto. Avanti con Situm, finiscono in dieci e subiscono i toscani che sfruttano al meglio la superiorità numerica

Continua il momento nero per la Reggina, che al “Granillo” subisce la rimonta del Pisa (1-2 il risultato finale) e vede allontanarsi le posizioni nobili della classifica. Negli amaranto si rivede tra i pali Plizzari, guarito dal Covid, mentre in avanti Toscano si affida a Bellomo e Menez. Decisamente meglio i toscani nella prima parte di gara, con Cionek costretto ad immolarsi su una conclusione ravvicinata di Vido che stava per terminare in porta. Al primo tentativo tuttavia i padroni di casa passano con una fiammata di Situm che si invola sulla destra prima di trafiggere Perilli, non impeccabile nella circostanza. Galvanizzato dal gol del vantaggio il centrocampista croato prova a ripetersi qualche minuto dopo, ma è murato sul più bello da Caracciolo.

In apertura di ripresa la svolta della partita con il secondo giallo sventolato in faccia da Giacomelli a Crisetig. In superiorità numerica la squadra di D’Angelo prova ad aumentare i giri del motore ma è la Reggina ad andare vicina al raddoppio con Di Chiara, fulminato da Perilli in acrobazia. Il fortino amaranto crolla nel finale sotto i colpi di Masucci, a segno con una spettacolare rovesciata e Sibilli che, in pieno recupero, sul secondo palo batte Plizzari. Per la Reggina, a secco di vittorie da ottobre, adesso è notte fonda. E sabato prossimo match verità in casa del Monza.