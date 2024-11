Idea offensiva del club amaranto che sonda il terreno per imbastire una trattativa con il giocatore ex Empoli e Sampdoria. Ma sul tavolo ancora nessuna offerta

La Reggina ha puntato Alejandro Rodriguez. L’indiscrezione, lanciata dai colleghi di pianetaserieb.it, trova conferma nell’agente del calciatore, Vittorio Sabbatini, contattato dalla nostra redazione: «Si, c’è stato un contatto, è un’idea nonostante ancora non ci sia stata un’offerta, comunque. Il ragazzo è un profilo importante, ha sempre fatto Serie A o B, verrebbe molto volentieri a Reggio Calabria. La città e il club piacciono al giocatore».

Chi è Alejandro Rodriguez

Prima punta dotata di ottima tecnica e grande duttilità, Rodriguez ha caratteristiche diverse dagli attaccanti attualmente in amaranto. Lo spagnolo classe ’91 vanta 114 presenze e 28 reti in Serie B e 33 con 5 gol nel massimo campionato. L’ultima esperienza è stata al Chievo, terminata con il fallimento del club veneto, lo scorso 5 agosto. In precedenze ha giocato anche con Cesena, Empoli, Sampdoria, Salernitana ed Entella.