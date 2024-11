Sarebbe in dirittura d’arrivo la trattativa per portare in riva allo Stretto l’ex calciatore di Roma, Milan e Paris Saint Germain

La Reggina è pronta a regalarsi il primo colpo per la serie B. Sarebbe infatti in dirittura d’arrivo la trattativa per portare in riva allo Stretto Jeremy Menez, ex Roma, Milan e Paris Saint Germain. Per il 33enne esterno francese, adesso svincolato, sarebbe pronto un triennale.

Il sì del giocatore è atteso a giorni e anche il direttore sportivo Massimo Taibi, ai microfoni di Reggina Tv, ha lanciato qualche indizio. «Farete un colpo per la Serie B?» è stato chiesto al dirigente. «Oui» la sua risposta. Insomma per Menez a Reggio Calabria sembra davvero essere solo questione di tempo.

