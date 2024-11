Vince ancora la Reggina: nella sesta giornata di Serie B, gli amaranto rifilano un secco 3-0 al Cittadella e tornano in vetta, agganciando il Brescia. Pesantissimo successo del Bari: 1-0 firmato Cheddira a Cagliari, biancorossi terzi con il Frosinone. Anche i ciociari vincono di misura: segna Moro, 1-0 al Palermo.

Gran gol di Kornvig

Pari a Bolzano per il Cosenza: a Rover risponde Kornvig, identico risultato fra Venezia e Pisa. Gol e spettacolo al Sinigaglia di Como: i lariani impattano con la Spal, finisce 3-3. Il Parma vince ad Ascoli: 3-1, quarto gol in stagione perRoberto Inglese.

Posticipi

Alle 16:15 si gioca Genoa-Modena, domani chiude il programma il gran derby umbro fra Ternana e Perugia.

Risultati

Brescia-Benevento 1-0 | Bianchi

Ascoli-Parma 1-3 | Tutino, Inglese, Man, Lungoyi

Cagliari-Bari 0-1 | Cheddira

Como-Spal 3-3 | Maistro, Cutrone, Cutrone, Moncini, Ioannou, S. Esposito

Frosinone-Palermo 1-0 | Moro

Reggina-Cittadella 3-0 | Gagliolo, Fabbian, Gori

Südtirol-Cosenza 1-1 | Rover, Kornvig

Venezia-Pisa 1-1 | Novakovich, Gliozzi

Genoa-Modena 1-0 | Jagiello

Ternana-Perugia 1-0 | Partipilo

Classifica

Reggina e Brescia 15, Frosinone e Bari 12, Genoa 11, Ternana e Cagliari 10, Parma e Spal 9, Cosenza, Ascoli e Cittadella 8, Benevento, Palermo e Südtirol 7, Venezia 5, Perugia 4, Modena e Como 3, Pisa 2.